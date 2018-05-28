Во всех российских соединениях ВДВ появятся подразделения беспилотников

Начальник штаба воздушно-десантных войск Николай Игнатов заявил, что во всех соединениях ВДВ к концу года будут созданы подразделения беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

«До конца текущего года в составе 56-й десантно-штурмовой бригады будет сформирован десантно-штурмовой батальон, во всех соединениях завершатся мероприятия по формированию подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он изданию «Красная звезда».

Игнатов также отметил, что в настоящий момент ВДВ более чем на 70% укомплектованы военнослужащими по контракту и полностью обеспечены специальной техники.

Ранее в ВДВ рассказали об имеющейся только у России парашютной системе.