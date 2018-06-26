Помпео рассказал о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией
По его словам, «существует много вещей», в которых США не согласны с Россией.
«У нас невероятно разные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения», — приводит его слова РИА Новости.
Помпео добавил, что задача госсекретаря США заключается «в определении тех областей», в которых страны могут работать вместе, «в то же время защищая Америку от худших действий».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам с США.