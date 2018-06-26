Помпео рассказал о необходимости проявлять гибкость в отношениях с Россией

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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Wall Street Journal заявил, что Соединённые Штаты должны проявлять гибкость в отношениях с Россией.

По его словам, «существует много вещей», в которых США не согласны с Россией. 

«У нас невероятно разные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения», — приводит его слова РИА Новости.

Помпео добавил, что задача госсекретаря США заключается «в определении тех областей», в которых страны могут работать вместе, «в то же время защищая Америку от худших действий».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам с США.

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