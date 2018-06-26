Трамп заявил об обеспокоенности ситуацией на юго-западе Сирии
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Президент Трамп подчеркнул свою цель противостояния злонамеренному влиянию Ирана в Сирии и по всему Ближнему Востоку, а также выразил обеспокоенность атаками проправительственных войск Сирии на юго-западе страны», — приводит сообщение ТАСС.
Также Трамп заявил о приверженности поддержке экономических реформ Иордании, а также работе по достижению прочного мира между израильтянами и палестинцами.
Ранее сообщалось, что США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии.