Трамп заявил об обеспокоенности ситуацией на юго-западе Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с королём Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном выразил обеспокоенность из-за «атак на юго-западе Сирии».

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Трамп подчеркнул свою цель противостояния злонамеренному влиянию Ирана в Сирии и по всему Ближнему Востоку, а также выразил обеспокоенность атаками проправительственных войск Сирии на юго-западе страны», — приводит сообщение ТАСС.

Также Трамп заявил о приверженности поддержке экономических реформ Иордании, а также работе по достижению прочного мира между израильтянами и палестинцами.

Ранее сообщалось, что США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии.