Асад ответил на оскорбления со стороны Трампа
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«Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Таким языком изъясняется Трамп, что позволяет составить о нём представление. Есть известный принцип — «ты то, что ты говоришь». Он хотел показать свою сущность, вот и всё», — сказал Асад.
По его мнению, подобные высказывания ни на что повлиять не могут, а прислушиваться нужно «к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали».
«А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично», — отметил он.
В апреле на фоне сообщений о химической атаке в городе Дума Трамп назвал сирийского лидера «животным».