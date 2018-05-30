Асад ответил на оскорбления со стороны Трампа

Президенту Сирии Башару Асаду безразличны оскорбления со стороны американского лидера Дональда Трампа, заявил он в интервью RT.

«Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Таким языком изъясняется Трамп, что позволяет составить о нём представление. Есть известный принцип — «ты то, что ты говоришь». Он хотел показать свою сущность, вот и всё», — сказал Асад.

По его мнению, подобные высказывания ни на что повлиять не могут, а прислушиваться нужно «к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали».

«А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично», — отметил он.

В апреле на фоне сообщений о химической атаке в городе Дума Трамп назвал сирийского лидера «животным».