США заявили о «твёрдой поддержке» санкций ЕС и Канады против Мьянмы

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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что США «твёрдо поддерживают» санкции ЕС и Канады в отношении Мьянмы.

По её словам, Канада и американские партнёры по ЕС предприняли на этой неделе действия по «продвижению принципа ответственности за зверства» в Мьянме.

«Мы твёрдо поддерживаем эти действия», — приводится заявление Науэрт на сайте Госдепа.

Науэрт добавила, что США перестали выдавать визы руководству вооружённых сил Мьянмы, а также поддержали мандат миссии ООН по проведению расследования в этой стране.

«США вырабатывают и продолжат вырабатывать ответ всего нашего правительства на гуманитарные и правочеловеческие аспекты кризиса в штате Ракхайн», — сказала она.

В апреле ЕС продлил на год эмбарго на поставки оружия в Мьянму.

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