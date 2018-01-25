В Госдепе заявили, что поставки оружия в Мьянму могут усугубить конфликт в стране

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что поставки российского оружия могут привести к усугублению ситуации в Мьянме

По её словам, большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, однако некоторые государства готовы предпринять шаги, которые могут привести к ещё большим страданиям и нестабильности в этой стране.

«Это могло бы быть возможностью для России проявить солидарность (с большинством стран. — RT) посредством гуманитарной помощи, а не потенциально усугублять ситуацию за счёт продажи оружия», — цитирует Науерт Fox News.

Ранее сообщалось, что Москва ведёт переговоры с несколькими государствами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии о возможной продаже зенитных ракетных систем С-400.