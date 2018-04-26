ЕС ввёл дополнительные меры в отношении Мьянмы
- Reuters
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«Совет 26 апреля наложил дополнительные ограничительные меры на Мьянму. Совет продлил на год существующее эмбарго на (поставки) оружия и оборудования, которые могут быть использованы для внутренних репрессий», — говорится в сообщении на сайте Евросовета.
Также Европейский совет запретил поддержку Мьянмы в военной подготовке и военное сотрудничество с армией этой страны.
Ранее в Госдепе заявили, что поставки оружия в Мьянму могут усугубить конфликт в стране.