ЕС ввёл дополнительные меры в отношении Мьянмы

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Евросоюз ввёл дополнительные ограничительные меры в отношении властей Мьянмы и продлил на год эмбарго на поставки оружия в страну.
ЕС ввёл дополнительные меры в отношении Мьянмы
  • Reuters
  • © Phil Noble

«Совет 26 апреля наложил дополнительные ограничительные меры на Мьянму. Совет продлил на год существующее эмбарго на (поставки) оружия и оборудования, которые могут быть использованы для внутренних репрессий», — говорится в сообщении на сайте Евросовета.

Также Европейский совет запретил поддержку Мьянмы в военной подготовке и военное сотрудничество с армией этой страны.

Ранее в Госдепе заявили, что поставки оружия в Мьянму могут усугубить конфликт в стране.

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