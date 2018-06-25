СМИ сообщили об отмене в КНДР ежегодного митинга против «американского империализма»

Власти Северной Кореи отменили ежегодный митинг против «американского империализма», сообщает Associated Press.

Как отмечается, ежегодная демонстрация является частью празднования, посвящённого памяти Корейской войны.

Акции «против империализма» проводятся в КНДР на протяжении месяца, завершаясь 27 июля — в день окончания конфликта на Корейском полуострове.

В 2017 году антиамериканская акция собрала около 100 тыс. человек.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.