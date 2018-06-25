СМИ сообщили об отмене в КНДР ежегодного митинга против «американского империализма»
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- globallookpress.com
Как отмечается, ежегодная демонстрация является частью празднования, посвящённого памяти Корейской войны.
Акции «против империализма» проводятся в КНДР на протяжении месяца, завершаясь 27 июля — в день окончания конфликта на Корейском полуострове.
В 2017 году антиамериканская акция собрала около 100 тыс. человек.
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