СМИ сообщили об отмене в КНДР ежегодного митинга против «американского империализма»

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Власти Северной Кореи отменили ежегодный митинг против «американского империализма», сообщает Associated Press.
СМИ сообщили об отмене в КНДР ежегодного митинга против «американского империализма»
  • © Chris Jung
  • globallookpress.com

Как отмечается, ежегодная демонстрация является частью празднования, посвящённого памяти Корейской войны.

Акции «против империализма» проводятся в КНДР на протяжении месяца, завершаясь 27 июля — в день окончания конфликта на Корейском полуострове.

В 2017 году антиамериканская акция собрала около 100 тыс. человек.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый в истории саммит КНДР — США. 

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.

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