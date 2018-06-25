СМИ сообщили о нежелании Трампа прислушиваться к советам Мэттиса

Президент США Дональд Трамп перестал следовать советам, которые ему даёт глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее глава США активно прислушивался к мнению министра обороны, в частности, в вопросах сохранения американского военного контингента в Афганистане и в Сирии. Теперь же он практически игнорирует главу Пентагона.

В качестве примера издание приводит решения Трампа о выходе США из сделки с Ираном, переносе американского посольства в Иерусалим и формировании военно-космических сил. Мэттис выступал против данных инициатив.

При этом источники указывают, что президент в настоящий момент более склонен полагаться на свои инстинкты или на советы госсекретаря США Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Вместе с тем уточняется, что каких-либо разногласий между Трампом и Мэттисом нет, так как глава оборонного ведомства США публично не противоречит президенту и не делает резких заявлений в СМИ.

В апреле стало известно, что Мэттис предлагал Трампу заручиться одобрением конгресса по поводу проведения военной операции в Сирии.