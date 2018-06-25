СМИ сообщили о нежелании Трампа прислушиваться к советам Мэттиса

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Президент США Дональд Трамп перестал следовать советам, которые ему даёт глава Пентагона Джеймс Мэттис.
СМИ сообщили о нежелании Трампа прислушиваться к советам Мэттиса
  • Reuters

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее глава США активно прислушивался к мнению министра обороны, в частности, в вопросах сохранения американского военного контингента в Афганистане и в Сирии. Теперь же он практически игнорирует главу Пентагона.

В качестве примера издание приводит решения Трампа о выходе США из сделки с Ираном, переносе американского посольства в Иерусалим и формировании военно-космических сил. Мэттис выступал против данных инициатив.

При этом источники указывают, что президент в настоящий момент более склонен полагаться на свои инстинкты или на советы госсекретаря США Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона. 

Вместе с тем уточняется, что каких-либо разногласий между Трампом и Мэттисом нет, так как глава оборонного ведомства США публично не противоречит президенту и не делает резких заявлений в СМИ.

В апреле стало известно, что Мэттис предлагал Трампу заручиться одобрением конгресса по поводу проведения военной операции в Сирии.

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