Мэттис поприветствовал увеличение численности немецких войск в Афганистане

Глава Пентагона Джеймс Мэттис встретился с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения роли ФРГ в НАТО, а также поприветствовал увеличение численности немецких войск в Афганистане.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

МТ @USNATO: 08/06 Министр обороны Мэттис встретился с главой МО #Германия Урсулой фон дер Ляйен. Германия играет важную роль в НАТО в качестве координирующей страны миссии @ResoluteSupport. США приветствуют сообщение об увеличении численности немецких войск в #Афганистан. pic.twitter.com/JHhAfIZU4K — США по-русски (@USApoRusski) 9 июня 2018 г.

Ранее заместитель помощника генсека НАТО по операциям Джон Манза заявил, что зонтингент миссии альянса будет присутствовать в Афганистане до тех пор, пока в стране не установится мир.