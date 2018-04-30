В НАТО рассказали, как долго миссия альянса будет в Афганистане

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Контингент миссии НАТО будет присутствовать в Афганистане до тех пор, пока в стране не установится мир. Об этом заявил заместитель помощника генсека НАТО по операциям Джон Манза в ходе интервью агентству «Жахон».
В НАТО рассказали, как долго миссия альянса будет в Афганистане
  • Reuters

«Мы будем присутствовать там столько, сколько нас об этом попросит афганское правительство, или до того, как в стране будет установлен мир, с которым будут согласны все», — цитирует его РИА Новости.

Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года.

Ранее эксперт в беседе с ФАН отметил, что целями новой стратегии США по Афганистану являются сохранение доверия союзников и поддержание статус-кво в регионе.

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