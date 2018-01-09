Власти Азербайджана увеличили число своих миротворцев в миссии НАТО в Афганистане

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Министерство обороны Азербайджана увеличило численность миротворцев, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

«С целью обеспечения международного мира и поддержки партнёров с 2018 года в целом число азербайджанских миротворцев увеличено с 94 до 120 военнослужащих, включая шесть азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии «Решительная поддержка», а также двух военных врачей», — говорится в сообщении армии страны.

В мае 2017 года Великобритания заявила о готовности увеличить число своих военных в Афганистане.

Миссия НАТО «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года.

Ранее эксперт в беседе с ФАН отметил, что целями новой стратегии США по Афганистану являются сохранение доверия союзников и поддержание статус-кво в регионе.

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