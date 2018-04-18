СМИ: Мэттис предлагал Трампу получить одобрение конгресса на военную операцию в Сирии

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис предлагал президенту США Дональду Трампу заручиться одобрением конгресса на проведение военной операции в Сирии.
СМИ: Мэттис предлагал Трампу получить одобрение конгресса на военную операцию в Сирии
  • Reuters
  • © Joshua Roberts

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп решил не прислушиваться к мнению Мэттиса, так как хотел продемонстрировать «быстрый и драматический ответ» на ситуацию в Сирии.

Ранее СМИ писали, что Трамп собирался нанести ракетный удар по российским средствам ПВО в Сирии в рамках проведённого ранее нападения в регионе, однако Мэттис смог убедить американского лидера утвердить иной план действий.

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.

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