СМИ: Мэттис предлагал Трампу получить одобрение конгресса на военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис предлагал президенту США Дональду Трампу заручиться одобрением конгресса на проведение военной операции в Сирии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп решил не прислушиваться к мнению Мэттиса, так как хотел продемонстрировать «быстрый и драматический ответ» на ситуацию в Сирии.

Ранее СМИ писали, что Трамп собирался нанести ракетный удар по российским средствам ПВО в Сирии в рамках проведённого ранее нападения в регионе, однако Мэттис смог убедить американского лидера утвердить иной план действий.

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии. В Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты и их союзники выпустили более 100 ракет.