СМИ: НАТО не успеет на войну с Россией из-за плохих дорог

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Плохие дороги и бюрократия могут привести к тому, что войска НАТО проиграют первую фазу войны в случае конфликта с Россией.
СМИ: НАТО не успеет на войну с Россией из-за плохих дорог
  • Reuters

Как сообщает The Washington Post, об этом свидетельствуют итоги военных учений, которые были проведены в Европе военным командованием США. 

Уточняется, что в случае «вторжения» российских войск на территорию Польши или Прибалтики армия альянса может застрять в автомобильных пробках «на узких дорогах».

В частности, отмечается, что тяжёлая техника США возвращалась из Грузии (где проходили учения) в Германию (место постоянной дислокации) четыре месяца по железной дороге. Всё это время солдаты подразделения сидели на базе без оружия и средств передвижения.

Ранее бывший главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что ни один генерал альянса не хочет воевать с Россией.

Член ассоциации военных экспертов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил заявление генерала.

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