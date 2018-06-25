СМИ: НАТО не успеет на войну с Россией из-за плохих дорог
- Reuters
Как сообщает The Washington Post, об этом свидетельствуют итоги военных учений, которые были проведены в Европе военным командованием США.
Уточняется, что в случае «вторжения» российских войск на территорию Польши или Прибалтики армия альянса может застрять в автомобильных пробках «на узких дорогах».
В частности, отмечается, что тяжёлая техника США возвращалась из Грузии (где проходили учения) в Германию (место постоянной дислокации) четыре месяца по железной дороге. Всё это время солдаты подразделения сидели на базе без оружия и средств передвижения.
Ранее бывший главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что ни один генерал альянса не хочет воевать с Россией.
Член ассоциации военных экспертов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил заявление генерала.