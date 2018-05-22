Экс-главком НАТО: ни один генерал альянса не хочет воевать с Россией

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Ни один генерал НАТО не хочет воевать с Россией. Об этом заявил в интервью польскому порталу Onet бывший главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Филип Бридлав.

«Россияне очень быстро учатся на своих ошибках, например, совершённых 10 лет назад в Грузии. В Крыму этих ошибок они уже не сделали. Когда появились очередные, они успели их решить перед вторжением в Донбасс. Это для нас большой вызов», — пояснил он.

По словам Бридлава, самым большим вызовом для НАТО будет интеграция оборонных программ разных стран альянса. Он подчеркнул, что ещё не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30-40 дней, а сейчас этот срок сократился до пяти суток.

«Мы изменили образ мышления о готовности. Когда-то это было 365 дней. Это не отвечает вызовам, которые в настоящее время бросает нам Россия. Я имею в виду события в Крыму и до сегодняшнего дня в Донбассе», — подчеркнул Бридлав.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает поиск путей для диалога с Россией.

Подробнее — в материале ИноТВ.

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