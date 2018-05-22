Эксперт оценил заявление экс-главкома НАТО о том, что ни один генерал не хочет воевать с Россией

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Член ассоциации военных экспертов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин в беседе с ФАН оценил заявление бывшего главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Филипа Бридлава о том, что ни один генерал Североатлантического альянса не хочет воевать с Россией.

«Сегодня эксперты — в том числе из Соединённых Штатов, а также руководство Североатлантического альянса — признают возросшее мастерство армии России, высочайшую квалификацию российских военных при использовании вооружений и боевой техники», — сказал эксперт.

Как заявил Кошкин, очень важно и то, что Россия вкладывает огромные силы и средства в обучение офицерского состава, в популяризацию армии и повышение уровня жизни кадровых военнослужащих.

Он также отметил уникальные отечественные образцы вооружений, среди которых беспилотник «Посейдон» и ракетный комплекс «Авангард».

Ранее Бридлав сказал, что самым большим вызовом для Североатлантического альянса будет интеграция оборонных программ разных стран — участниц НАТО.

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