Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки
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«Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе, а также на подготовку Пятого каспийского саммита», — говорится в сообщении.
Ранее Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана, предупредил Европу об «ужасных последствиях» отмены сделки.
8 мая США объявили о выходе из соглашения.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сложившуюся ситуацию.