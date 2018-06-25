Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает пресс-служба МИД.
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг ядерной сделки
  • Reuters

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе, а также на подготовку Пятого каспийского саммита», — говорится в сообщении.

Ранее Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана, предупредил Европу об «ужасных последствиях» отмены сделки.

8 мая США объявили о выходе из соглашения. 

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сложившуюся ситуацию.

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