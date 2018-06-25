Эксперт оценил решение Литвы создать силы быстрого реагирования на киберугрозы

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Анна Лушникова
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал в интервью RT заявление министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса о том, что в стране инициировали в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) создание сил быстрого реагирования на киберугрозы.
Эксперт оценил решение Литвы создать силы быстрого реагирования на киберугрозы
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«Сама идея совместной борьбы с киберугрозами с любых сторон в нынешней ситуации, когда весь мир интернетизирован и кибернизирован, является разумной. Однако, большинство случаев киберагрессии надуманные средствами массовой информации. Но, учитывая различные прецеденты, каждой стране хочется закрыть свои информационные ресурсы от внешнего вмешательства», — заявил он.

Жарихин также обратил внимание, что Литва может манипулировать вопросами кибербезопасности для получения денежной поддержки от более богатых государств.

«Возможно, сейчас это угроза раздувается для того, чтобы попросить дополнительные средства у НАТО или Соединённых Штатов. Это не очень разумно. В НАТО и ЕС возник определённый кризис и разделение на ядро — богатые страны и бедные территории Восточной Европы, которые надеялись, но не получили от ЕС соответствующих денежных вливаний на развитие. Поэтому Литва пытается объединяться с другими государствами, находить общие темы, в том числе и в таких спекулятивных моментах», — подытожил эксперт.

Ранее министр обороны Литвы заявил, что страна инициировала в рамках постоянного структурированного сотрудничества создание сил быстрого реагирования на киберугрозы.

Эту декларацию намерены подписать шесть стран — Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды.

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