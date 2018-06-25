В Гватемале в районе извержения вулкана обнаружили тела восьми человек

В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго были обнаружены тела восьми человек. Об этом информирует Национальная гражданская полиция республики в своём Twitter.

«Сотрудники Национальной гражданской полиции Эскуинтлы оказывают содействие в перемещении останков восьми человек, которые пропали без вести, они были найдены в районе Сан-Мигель-Лос-Лотес», — говорится в сообщении.

#PNCProtegerYServir Agentes de la Policía Nacional Civil de Escuintla apoyan en trasladar los restos de 8 personas que estaban desaparecidas y que fueron localizadas en el sector de San Miguel Los Lotes en la zona 0 #VolcanDeFuegopic.twitter.com/SdHqHZtIxH — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) 24 июня 2018 г.

Ранее в Гватемале объявили о прекращении поисковой операции, организованной в связи с извержением вулкана.

4 июня в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. В результате произошедшего погибли более 100 человек.