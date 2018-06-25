В Гватемале в районе извержения вулкана обнаружили тела восьми человек

Короткая ссылка
В Гватемале в районе извержения вулкана Фуэго были обнаружены тела восьми человек. Об этом информирует Национальная гражданская полиция республики в своём Twitter.

«Сотрудники Национальной гражданской полиции Эскуинтлы оказывают содействие в перемещении останков восьми человек, которые пропали без вести, они были найдены в районе Сан-Мигель-Лос-Лотес», — говорится в сообщении.

Ранее в Гватемале объявили о прекращении поисковой операции, организованной в связи с извержением вулкана.

4 июня в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. В результате произошедшего погибли более 100 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить