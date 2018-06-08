Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 109
В Гватемале число погибших в результате извержения вулкана Фуэго, по последним данным, возросло до 109 человек. Об этом информирует Национальный институт судебных наук.
Как передаёт ABC, в течение дня, 7 июня, в морги страны поступили десять тел.
Также сообщается, что около 200 человек считаются пропавшими без вести, и окончательное число жертв может возрасти.
Ранее прокуратура Гватемалы начала расследование по факту гибели людей при извержении вулкана Фуэго.
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