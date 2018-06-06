В Гватемале после извержения вулкана пропавшими без вести остаются 192 человека

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По меньшей мере 192 человека остаются пропавшими без вести, а число погибших возросло до 73 в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.

Ранее стало известно, что число погибших при извержении вулкана в Гватемале увеличилось до 69.

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.

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