В Гватемале после извержения вулкана пропавшими без вести остаются 192 человека
Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.
#BREAKING A total of 192 people remain missing after the Fuego volcano's eruption in Guatemala that killed at least 73: officials pic.twitter.com/EwZ8PClFuC— AFP news agency (@AFP) 6 июня 2018 г.
Ранее стало известно, что число погибших при извержении вулкана в Гватемале увеличилось до 69.
Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.