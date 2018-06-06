В Гватемале после извержения вулкана пропавшими без вести остаются 192 человека

По меньшей мере 192 человека остаются пропавшими без вести, а число погибших возросло до 73 в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти. #BREAKING A total of 192 people remain missing after the Fuego volcano's eruption in Guatemala that killed at least 73: officials pic.twitter.com/EwZ8PClFuC — AFP news agency (@AFP) 6 июня 2018 г. Ранее стало известно, что число погибших при извержении вулкана в Гватемале увеличилось до 69. Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.