Число погибших при извержении вулкана в Гватемале увеличилось до 69
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 69.
- © Reuters
Об этом информирует Milenio со ссылкой на данные национального института судебных наук.
Ранее сообщалось о 65 погибших.
Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.
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