Число погибших при извержении вулкана в Гватемале увеличилось до 69

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 69.

Об этом информирует Milenio со ссылкой на данные национального института судебных наук.

Ранее сообщалось о 65 погибших.

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.