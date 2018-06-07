Прокуратура Гватемалы начала расследование в связи с гибелью людей при извержении вулкана
- Reuters
Об этом сообщат El Periodico со ссылкой на заявление надзорного ведомства.
По последним данным прокуратуры, в результате извержения погибли не менее 101 человека.
«Генеральный прокурор республики Мария Консуэло Поррас Аргета дала поручение начать расследование и установить, были ли задействованы все необходимые протоколы безопасности», — указывается в коммюнике.
Ранее сообщалось, что спасательные работы в районе вулкана приостановлены из-за схода лавы. Правительство Мексики сообщило, что направляет в страну медиков и два передвижных медицинских модуля.
Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.