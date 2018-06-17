В Гватемале прекращают поисковую операцию после извержения вулкана

Власти Гватемалы объявили о прекращении поисковой операции в населённых пунктах, пострадавших в результате извержения вулкана Фуэго в начале июня. Об этом информирует гватемальский центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Conred) в своём Twitter.

«На совещании... было принято решение, что поисковые операции окончательно прекращаются в населённых пунктах Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео в муниципалитете Эскуинтла», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что указанный район признан непригодным для жизни в связи с высоким риском.

VOLCÁN DE FUEGO: En reunión de la Coordinadora Departamental para Reducción de Desastres -CODRED- de Escuintla se determinó que las acciones de búsqueda se suspenden definitivamente en las comunidades San Miguel Los Lotes y El Rodeo del municipio de Escuintla. 1/2 — CONRED (@ConredGuatemala) 17 июня 2018 г.

Ранее стало известно, что в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. В результате произошедшего погибли более 100 человек, ещё около 200 числятся пропавшими без вести.