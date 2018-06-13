Ставший причиной гибели более 100 человек вулкан вновь активизировался в Гватемале

Вулкан Фуэго в Гватемале, извержение которого ранее унесло жизни более 100 человек, снова активизировался.

Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на данные Национального института сейсмологии центральноамериканской страны.

Отмечается, что специалисты зафиксировали взрывы в кратере вулкана, а газы и пепел выбрасываются на высоту до 5 км.

Эксперты не исключают возможности выпадания пепла в находящихся поблизости от вулкана населённых пунктах, в том числе в бывшей столице страны Антигуа.

Ранее сообщалось, что число погибших при извержении превысило 100. Около 200 числятся пропавшими без вести.

3 июня в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго.