Вице-президент Зимбабве назвал взрыв на стадионе в Булавайо терактом

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Вице-президент Зимбабве Константино Чивенга заявил, что взрыв на стадионе в городе Булавайо во время выступления президента страны Эммерсона Мнангагвы является терактом.

Об этом сообщает издание The Herald.

«Этот террористический акт, который произошел в Булавайо, — ничто, это не помешает нам. Но если люди, собирающиеся на согласованные выборы 30 июля, боятся, то им будет обеспечена безопасность», — сказал он.

По его словам, полицейские найдут преступников и виновные понесут ответственность.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Булавайо пострадали более 40 человек.

Взрыв на стадионе, где присутствовал президент Зимбабве, произошёл 23 июня.

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