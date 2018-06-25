Вице-президент Зимбабве назвал взрыв на стадионе в Булавайо терактом
Об этом сообщает издание The Herald.
«Этот террористический акт, который произошел в Булавайо, — ничто, это не помешает нам. Но если люди, собирающиеся на согласованные выборы 30 июля, боятся, то им будет обеспечена безопасность», — сказал он.
По его словам, полицейские найдут преступников и виновные понесут ответственность.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Булавайо пострадали более 40 человек.
Взрыв на стадионе, где присутствовал президент Зимбабве, произошёл 23 июня.