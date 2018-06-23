СМИ: В Зимбабве в результате покушения на президента пострадали восемь человек
- РИА Новости
Также пострадал министр по вопросам окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба сообщил, что большинство пострадавших были отпущены из больницы после получения медицинской помощи.
По его словам, вице-президент получил травмы ноги, а министр — несколько ранений в области груди.
Ранее сообщалось, что было совершено покушение на президента Зимбабве. На стадионе в городе Булавайо, где он выступал, произошёл взрыв.