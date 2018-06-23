СМИ: В Зимбабве в результате покушения на президента пострадали восемь человек

В результате покушения на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву в городе Булавайо пострадали восемь человек, в том числе вице-президент страны Кембо Мохади. Об этом сообщает The Herald.

Также пострадал министр по вопросам окружающей среды, воды и климата Оппах Мухингури-Кашири.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба сообщил, что большинство пострадавших были отпущены из больницы после получения медицинской помощи.

По его словам, вице-президент получил травмы ноги, а министр — несколько ранений в области груди.

Ранее сообщалось, что было совершено покушение на президента Зимбабве. На стадионе в городе Булавайо, где он выступал, произошёл взрыв.