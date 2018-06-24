При покушении на президента Зимбабве пострадали более 40 человек
- Reuters
«25 человек у нас проходят лечение в больнице Mpilo, 12 — в Mater Dei и четверо — в United Bulawayo. Таким образом, всего 41 человек к настоящему времени обратился в медицинские организации с жалобами на ранения», — заявил министр здравоохранения Дэвид Париренятва.
По его словам, некоторым пострадавшим потребуется операция, ранения других оцениваются как незначительные.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
23 июня в городе Булавайо произошёл взрыв на стадионе, на котором выступал Мнангагва.