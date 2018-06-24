При покушении на президента Зимбабве пострадали более 40 человек

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Число пострадавших в результате взрыва на стадионе в Зимбабве, где присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, превысило 40, сообщает The Sunday Mail со ссылкой на Минздрав страны.
При покушении на президента Зимбабве пострадали более 40 человек
  • Reuters

«25 человек у нас проходят лечение в больнице Mpilo, 12 — в Mater Dei и четверо — в United Bulawayo. Таким образом, всего 41 человек к настоящему времени обратился в медицинские организации с жалобами на ранения», — заявил министр здравоохранения Дэвид Париренятва.

По его словам, некоторым пострадавшим потребуется операция, ранения других оцениваются как незначительные.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

23 июня в городе Булавайо произошёл взрыв на стадионе, на котором выступал Мнангагва.

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