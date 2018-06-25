СМИ: Эрдоган прервал выступление перед сторонниками из-за инцидента с ребёнком

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал своё выступление перед сторонниками в связи с инцидентом с ребёнком, получившим травму в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал NTV.

После объявления неофициальных результатов выборов Эрдоган выступал перед сторонниками в Стамбуле. По данным газеты, его выступление было «недолгим».

Отмечается, что причиной этого стал несчастный случай с ребёнком.

Во время празднования победы Эрдогана 8-летний ребёнок получил травму ноги, после чего его доставили в больницу.

Турецкий лидер также направился в госпиталь, где получил от врачей информацию о состоянии пострадавшего.

Ранее Эрдоган заявил о своей победе на президентских выборах в Турции.