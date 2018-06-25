СМИ: Эрдоган прервал выступление перед сторонниками из-за инцидента с ребёнком
После объявления неофициальных результатов выборов Эрдоган выступал перед сторонниками в Стамбуле. По данным газеты, его выступление было «недолгим».
Отмечается, что причиной этого стал несчастный случай с ребёнком.
Во время празднования победы Эрдогана 8-летний ребёнок получил травму ноги, после чего его доставили в больницу.
Турецкий лидер также направился в госпиталь, где получил от врачей информацию о состоянии пострадавшего.
Ранее Эрдоган заявил о своей победе на президентских выборах в Турции.