СМИ: Эрдоган прервал выступление перед сторонниками из-за инцидента с ребёнком

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал своё выступление перед сторонниками в связи с инцидентом с ребёнком, получившим травму в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал NTV.

После объявления неофициальных результатов выборов Эрдоган выступал перед сторонниками в Стамбуле. По данным газеты, его выступление было «недолгим».

Отмечается, что причиной этого стал несчастный случай с ребёнком.

Во время празднования победы Эрдогана 8-летний ребёнок получил травму ноги, после чего его доставили в больницу.

Турецкий лидер также направился в госпиталь, где получил от врачей информацию о состоянии пострадавшего.

Ранее Эрдоган заявил о своей победе на президентских выборах в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить