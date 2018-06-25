Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по итогам прошедших в Турции президентских и парламентских выборов народ доверил ему пост президента страны. Трансляцию выступления Эрдогана в Стамбуле вёл телеканал NTV.

«Наш народ доверил мне работу по исполнению обязанностей президента», — приводит слова Эрдогана РИА Новости

Как передаёт Anadolu, также турецкий лидер заявил, что явка на выборах составила 90%.

«Явка на выборах достигла уровня 90%, что стало примером для многих стран мира. Особое удовлетворение вызывает высокий уровень организации выборов по всей Турции», — сказал он.

По его словам, турецкие власти решительно настроены достичь целей, которые были заявлены в концепции развития страны до 2023 года.

Ранее сообщалось, что мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на выборах.

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