Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по итогам прошедших в Турции президентских и парламентских выборов народ доверил ему пост президента страны. Трансляцию выступления Эрдогана в Стамбуле вёл телеканал NTV.

«Наш народ доверил мне работу по исполнению обязанностей президента», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Как передаёт Anadolu, также турецкий лидер заявил, что явка на выборах составила 90%.

«Явка на выборах достигла уровня 90%, что стало примером для многих стран мира. Особое удовлетворение вызывает высокий уровень организации выборов по всей Турции», — сказал он.

По его словам, турецкие власти решительно настроены достичь целей, которые были заявлены в концепции развития страны до 2023 года.

Ранее сообщалось, что мировые лидеры поздравили Эрдогана с победой на выборах.