Премьер Греции заявил о «большой дилемме» по миграционной проблеме

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Евросоюзу придётся столкнуться с дилеммой в рамках решения миграционной проблемы. Об этом он сказал по итогам саммита в Брюсселе.

«Впереди нас ждёт большая дилемма: мы будем искать европейские коллективные решения этой проблемы... или каждая страна будет искать отдельные национальные решения этой проблемы», — приводит его слова AMNA.

Также он призвал Евросоюз серьёзно рассмотреть вопрос защиты европейских границ.

По его словам, Европе нужно руководствоваться политикой разделения ответственности и взаимной поддержки.

Ранее Ципрас выдвинул четыре предложения по борьбе с миграционным кризисом.