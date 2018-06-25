Премьер Греции заявил о «большой дилемме» по миграционной проблеме
«Впереди нас ждёт большая дилемма: мы будем искать европейские коллективные решения этой проблемы... или каждая страна будет искать отдельные национальные решения этой проблемы», — приводит его слова AMNA.
Также он призвал Евросоюз серьёзно рассмотреть вопрос защиты европейских границ.
По его словам, Европе нужно руководствоваться политикой разделения ответственности и взаимной поддержки.
Ранее Ципрас выдвинул четыре предложения по борьбе с миграционным кризисом.