Демографы отмечают резкое сокращение численности населения Восточной Европы
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Больше всего с 1990 года сократилось население Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Боснии и Герцеговины, а также Косова.
Такие показатели считаются «беспрецедентными» для мирного времени, отмечают исследователи.
Причиной резкого сокращения жителей этих стран стал миграционный отток населения.
В то же время в Западной Европе с 1990 по 2017 год наблюдается противоположная тенденция. Здесь население увеличивается преимущественно за счёт иммиграции.
Однако в некоторых странах Западной Европы наблюдается прирост за счёт рождаемости. Например, в Ирландии в 2000 году он составил 36%, во Франции — 18%.
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