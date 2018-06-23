Демографы отмечают резкое сокращение численности населения Восточной Европы

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Демографы Венского центра демографии Витгенштейна в своём исследовании отмечают резкое сокращение населения Восточной и Центральной Европы в результате миграции. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные исследования.
Демографы отмечают резкое сокращение численности населения Восточной Европы
  • ©Аndreas Arnold

Больше всего с 1990 года сократилось население Болгарии, Латвии, Литвы, Молдавии, Боснии и Герцеговины, а также Косова.

Такие показатели считаются «беспрецедентными» для мирного времени, отмечают исследователи.

Причиной резкого сокращения жителей этих стран стал миграционный отток населения.

В то же время в Западной Европе с 1990 по 2017 год наблюдается противоположная тенденция. Здесь население увеличивается преимущественно за счёт иммиграции.

Однако в некоторых странах Западной Европы наблюдается прирост за счёт рождаемости. Например, в Ирландии в 2000 году он составил 36%, во Франции — 18%.

Ранее эксперт рассказал о главных причинах возвращения граждан в Россию.

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