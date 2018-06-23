Российские дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме в штате Коннектикут

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Российские дипломаты посетили осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко, переведённого на прошлой неделе в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут). Об этом говорится в сообщении российского генконсульства в Нью-Йорке в Facebook.

«Как сообщил лётчик, тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме «Форт Дикс», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты посетят Ярошенко в тюрьме штата Коннектикут.

Жена лётчика Виктория Ярошенко в беседе с НСН рассказала о решении перевести её мужа из тюрьмы Форт-Дикс в другую американскую тюрьму.

В 2011 году в Соединённых Штатах Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков.

Позднее он был экстрадирован в США из Либерии.

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