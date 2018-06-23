Глава Минфина Германии считает, что Греция вскоре «встанет на ноги»

Греция в скором времени сможет «встать на ноги »и самостоятельно заниматься рефинансированием. Такое мнение выразил глава Минфина ФРГ Олаф Шольц в ходе интервью изданию Rheinischen Post.

«Афины вскоре сможет самостоятельно стоять на ногах и заниматься рефинансированием на рынке», — отметил он, добавив, что Греция «должна выплатить кредиты и налоги»​​​.

По мнению Шольца, спасение греческой экономики стало «беспримерной акцией солидарности», когда общими усилиями была оказана помощь «стране в тяжёлом кризисе».

Ранее сообщалось, что Еврогруппа утвердила завершение последней программы макрофинансовой помощи Греции.

Кроме того, на пополнение буфера стабильности Греции будут выделены €9,5 млрд из последнего транша финансовой помощи стране в размере €15 млрд.