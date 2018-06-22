Крупная группировка ССА перешла на сторону правительства Сирии

Первая крупная группировка сил Свободной сирийской армии (ССА) в Южной зоне деэскалации перешла на сторону сирийского правительства. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что боевики приняли данное решение после переговоров между представителями российского Центра по примирению, сирийскими властями и членами ССА.

«Я и мои братья по оружию открываем доступ Свободной сирийской армии в наши населённые пункты: Джаддаль, Дейр-Дама и Аш-Шиях, где поднимем флаги Сирийской Арабской Республики», — заявил лидер крупной группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес.

При этом он добавил, что данные территории с пятницы, 22 июня, переходят под контроль законного сирийского правительства, а возглавляемая им группа боевиков будет принимать участие в борьбе против ИГ* и «Джабхат ан-Нусры»** на юге страны.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.