Опрос: 42% американцев поддерживают идею объявления импичмента Трампу

По данным опроса, проведённого центром общественно-политических исследований SSRC и телеканалом CNN, 42% американцев, большая часть из которых разделяют убеждения Демократической партии США, поддерживают идею объявления импичмента президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.

Также сообщается, что большая часть респондентов — 51% — не поддерживают данную инициативу. 7% опрошенных не смогли определиться с ответом на поставленный вопрос.

При этом отмечается, что в марте 1974 года 43% американцев, согласно данным исследования Harris, высказались в поддержку объявления импичмента экс-президенту США Ричарду Никсону после так называемого Уотергейтского скандала.

Исследование, в котором приняли участие около 1 тыс. человек, проходило в период с 14 по 17 июня.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента Соединённых Штатов возрос.

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост рейтинга американского президента.