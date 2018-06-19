Эксперт прокомментировал рекордный уровень рейтинга Трампа

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с RT прокомментировал рекордный рейтинг одобрения деятельности американского президента Дональда Трампа.

«Несмотря на то что Трамп позиционирует себя как абсолютно уникального президента, в том числе по своим показателям поддержки населения, такие колебания в значениях очень часто преследуют американских лидеров. Показатель, который сейчас есть у Трампа, не характеризует какие-то реальные достижения. Трудно представить, что за год-два человек, который обладает ограниченными возможностями, смог настолько укрепить самосознание американцев и их уверенность в завтрашнем дне», — заявил он.

Он также не исключает, что и дальше будут происходить скачки его популярности.

«Это, если угодно, своего рода американские горки. Сторонники президента будут говорить, что рейтинг растёт потому, что он снова делает Америку великой, улучшает обороноспособность страны. Его оппоненты — что популярность выросла, условно говоря, из-за его активного ведения Twitter и пиара за счёт встречи с Ким Чен Ыном. И те и другие в какой-то степени правы», — объяснил Бышок.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трампа достиг рекордного уровня. Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность.