Опрос: 58% американцев не одобряют политику Трампа
Отмечается, что 58% участников опроса недовольны политикой американского лидера.
Между тем 36% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента.
One year in, a new poll shows how Americans view the Trump Presidency:— Washington Post (@washingtonpost) 21 января 2018 г.
-He's historically unpopular: 36% approval, 58% disapproval.
-60% say he's accomplished little or nothing.
-However, 58% give positive ratings to the state of the economy.https://t.co/j1bdFfreLn
Опрос, в котором приняли участие чуть более 1 тыс. человек, проводился в период с 15 по 18 января 2018 года.
Ранее сообщалось, что более половины американцев не поддержали бы Трампа на выборах в 2020 году, в случае если бы он решил баллотироваться на пост главы государства во второй раз.