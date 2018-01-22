Опрос: 58% американцев не одобряют политику Трампа

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По данным опроса, который был проведён изданием The Washington Post и телеканалом ABC, 58% американцев не одобряют политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что 58% участников опроса недовольны политикой американского лидера.

Между тем 36% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента.

Опрос, в котором приняли участие чуть более 1 тыс. человек, проводился в период с 15 по 18 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что более половины американцев не поддержали бы Трампа на выборах в 2020 году, в случае если бы он решил баллотироваться на пост главы государства во второй раз.

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