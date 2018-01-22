Опрос: 58% американцев не одобряют политику Трампа

По данным опроса, который был проведён изданием The Washington Post и телеканалом ABC, 58% американцев не одобряют политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом.

Отмечается, что 58% участников опроса недовольны политикой американского лидера.

Между тем 36% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента.

One year in, a new poll shows how Americans view the Trump Presidency:



-He's historically unpopular: 36% approval, 58% disapproval.

-60% say he's accomplished little or nothing.

-However, 58% give positive ratings to the state of the economy.https://t.co/j1bdFfreLn — Washington Post (@washingtonpost) 21 января 2018 г.

Опрос, в котором приняли участие чуть более 1 тыс. человек, проводился в период с 15 по 18 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что более половины американцев не поддержали бы Трампа на выборах в 2020 году, в случае если бы он решил баллотироваться на пост главы государства во второй раз.