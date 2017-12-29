Трамп объяснил, почему должен выиграть выборы в 2020 году

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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему должен выиграть президентские выборы в США в 2020 году.

«Ещё одна причина, по которой я собираюсь выиграть ещё четыре года, в том, что газеты, телевидение, все формы медиа потерпят фиаско, если меня не будет, потому что без меня их рейтинги вылетят в трубу», — приводит The New York Times слова Трампа.

Трамп отметил, что СМИ должны позволить ему победить.

«И в конце концов, вероятно, за шесть месяцев до выборов они будут любить меня и приговаривать: «Пожалуйста, пожалуйста, не потеряйте Дональда Трампа», — добавил глава США.    

Ранее Трамп попросил бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон принять участие в выборах президента в 2020 году.

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