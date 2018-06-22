Россия и Южная Корея проработают проект соединения железнодорожных сетей — Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги.

Соответствующий меморандум подписали глава РЖД Олег Белозёров и президент корпорации «Корейские железные дороги» О Ёнг Сик в присутствии глав двух государств.

«Стороны выразили готовность к изучению и проработке условий организации железнодорожных перевозок в сообщении Республика Корея — Россия — Европа, включая трёхсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Трассибирской магистрали с участием КНДР, Южной Кореи и России», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.