Китай построит железную дорогу из Тибета в Непал

Тибетский автономный район Китая и соседний Непал соединит железная дорога.

Как пишет China Daily, соглашение о строительстве подписали представители властей Китая и Непала во время визита премьер-министра Непала Кхадгы Прасада Оли в Пекин.

Всего стороны заключили более 10 соглашений о сотрудничестве между странами.

Новая железная дорога соединит уезд города Шигацзе в Тибете со столицей Непала Катманду.

В 2014 году была построена железная дорога из тибетской столицы Лхасы до Шигацзе, а железнодорожная ветка из Пекина в Лхасу была открыта в 2006 году.

Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.