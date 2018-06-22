Китай построит железную дорогу из Тибета в Непал
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Как пишет China Daily, соглашение о строительстве подписали представители властей Китая и Непала во время визита премьер-министра Непала Кхадгы Прасада Оли в Пекин.
Всего стороны заключили более 10 соглашений о сотрудничестве между странами.
Новая железная дорога соединит уезд города Шигацзе в Тибете со столицей Непала Катманду.
В 2014 году была построена железная дорога из тибетской столицы Лхасы до Шигацзе, а железнодорожная ветка из Пекина в Лхасу была открыта в 2006 году.
Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.