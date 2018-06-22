Китай построит железную дорогу из Тибета в Непал

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Тибетский автономный район Китая и соседний Непал соединит железная дорога.
Китай построит железную дорогу из Тибета в Непал
  • globallookpress.com
  • © Liu Changlong

Как пишет China Daily, соглашение о строительстве подписали представители властей Китая и Непала во время визита премьер-министра Непала Кхадгы Прасада Оли в Пекин.

Всего стороны заключили более 10 соглашений о сотрудничестве между странами.

Новая железная дорога соединит уезд города Шигацзе в Тибете со столицей Непала Катманду.

В 2014 году была построена железная дорога из тибетской столицы Лхасы до Шигацзе, а железнодорожная ветка из Пекина в Лхасу была открыта в 2006 году.

Ранее губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России

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