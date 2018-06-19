Губернатор Сахалина рассказал о проекте строительства железной дороги

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко в беседе с НСН рассказал о проекте строительства железной дороги, которая соединит остров с материковой частью России.

«Сейчас большая работа ведётся по перешивке старой узкоколейки на общероссийский формат. Эту работу сделают в 2020 году. Это важнейшая составляющая, без которой сложно говорить о дальнейшем проекте», — рассказал он.

По его словам, вложено уже 25 млрд рублей.

В настоящее время весь проект строительства железной дороги между Сахалином и Хабаровским краем оценивают в 540,3 млрд рублей. На модернизацию путей на острове уйдёт около 90 млрд рублей.

Ранее Кожемяко оценил необходимость строительства моста на остров.

Также «Утро.ру» сообщало, что в Москве планируют построить более 270 км дорог.