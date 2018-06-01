В Москве планируют построить более 270 км дорог

В Москве планируют построить более 270 км улично-дорожной сети в ближайшей перспективе, сообщает «Дни.ру».

Об этом заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин. Он отметил, что взятые темпы и объёмы строительства в данном направлении будут сохранены.

Помимо дорог, планируется возвести около 90 пешеходных переходов, тоннелей, эстакад и мостов.

«Около двух третей всего бюджета, направляемого на строительство, расходуется на возведение дорожно-транспортной инфраструктуры», — цитирует Хуснуллина «Утро.ру».

Ранее власти Москвы рассказали о темпах строительства дорог в городе.