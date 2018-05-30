Власти Москвы рассказали о темпах строительства дорог в городе

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы, глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин рассказал о строительстве дорог в столице, сообщает kp.ru.

«В ближайшие годы будем строить дороги по 100 км в год», — заявил он.

По словам чиновника, за последние семь лет в городе построено почти 700 км дорог.

Хуснуллин также отметил, что была запущена программа развития транспортных искусственных сооружений — развязок, туннелей, мостов.

«Несмотря на то, что в городе добавилось автомобилей, ситуация с пробками не только не ухудшается, а постепенно улучшается. Порядка 70% горожан пользуются общественным транспортом», — сообщил заммэра.

Ранее НСН сообщала, что в Москве началась подготовка к строительству станции метро «Можайская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить