Власти Москвы рассказали о темпах строительства дорог в городе

Заместитель мэра Москвы, глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин рассказал о строительстве дорог в столице, сообщает kp.ru.

«В ближайшие годы будем строить дороги по 100 км в год», — заявил он.

По словам чиновника, за последние семь лет в городе построено почти 700 км дорог.

Хуснуллин также отметил, что была запущена программа развития транспортных искусственных сооружений — развязок, туннелей, мостов.

«Несмотря на то, что в городе добавилось автомобилей, ситуация с пробками не только не ухудшается, а постепенно улучшается. Порядка 70% горожан пользуются общественным транспортом», — сообщил заммэра.

Ранее НСН сообщала, что в Москве началась подготовка к строительству станции метро «Можайская».