Власти Москвы рассказали о темпах строительства дорог в городе
«В ближайшие годы будем строить дороги по 100 км в год», — заявил он.
По словам чиновника, за последние семь лет в городе построено почти 700 км дорог.
Хуснуллин также отметил, что была запущена программа развития транспортных искусственных сооружений — развязок, туннелей, мостов.
«Несмотря на то, что в городе добавилось автомобилей, ситуация с пробками не только не ухудшается, а постепенно улучшается. Порядка 70% горожан пользуются общественным транспортом», — сообщил заммэра.
Ранее НСН сообщала, что в Москве началась подготовка к строительству станции метро «Можайская».