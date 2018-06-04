Губернатор Сахалина оценил необходимость строительства моста на остров

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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в беседе с НСН оценил необходимость строительства моста на остров.

«Для нас это возможность более дёшево завозить все народнохозяйственные грузы. Это вопросы продовольствия, вопросы сельского хозяйства», — заявил глава региона.

По его словам, это и вопросы погодных условий.

Кроме того, отметил Кожемяко, данная тема имеет огромное значение с точки зрения удешевления стоимости работ, услуг, товаров народного потребления, стоимости квадратного метра. «А это уже качество жизни», — добавил он.

«Важно дать возможность жителям не чувствовать себя оторванными от России территориально и географически, дать возможность выбирать не только воздушный транспорт, но и железнодорожный, автомобильный», — заявил губернатор.

Он также сказал, что для жителей остальной России это возможность посетить Сахалин на машине или на поезде, чтобы посмотреть все красоты региона.

Мост позволит снизить нагрузку на порты и откроет для страны, в частности для Дальнего Востока, выход в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее сахалинские депутаты обратились к федеральным властям с просьбой построить мост на остров.

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