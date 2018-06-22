В МИД Ирана заявили о готовности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может в ближайшие недели выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны, согласованного с международными посредниками.

«Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и может привести нас к достижению общего решения по сохранению сделки», — приводит агентство Tasnim слова Аракчи.

Он выразил надежду, что предложение Европы по сохранению сделки будет приемлемым для Ирана.

«У большинства иранцев сегодня нет уверенности в Европе, и Европе нужно много работать, чтобы она появилась», — добавил дипломат.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной сделке, достигнутой шестью международными посредниками в 2015 году.