В МИД Ирана заявили о готовности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран может в ближайшие недели выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны, согласованного с международными посредниками.
В МИД Ирана заявили о готовности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели
  • РИА Новости

«Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и может привести нас к достижению общего решения по сохранению сделки», — приводит агентство Tasnim слова Аракчи.

Он выразил надежду, что предложение Европы по сохранению сделки будет приемлемым для Ирана.

«У большинства иранцев сегодня нет уверенности в Европе, и Европе нужно много работать, чтобы она появилась», — добавил дипломат.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной сделке, достигнутой шестью международными посредниками в 2015 году. 

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