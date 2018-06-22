СМИ: Airbus может покинуть Великобританию из-за брексита

Авиастроительная корпорация Airbus собирается сократить своё присутствие в Великобритании из-за выхода страны из Евросоюза, пишет Sky News.

Сообщается, что на предприятиях Airbus в Великобритании работают 14 тыс. человек. Ещё около 110 тыс. рабочих так или иначе связаны с поставками авиастроителям.

В заявлении Airbus говорится, что компания намерена пересмотреть свои инвестиции в Великобритании из-за выхода страны из Евросоюза.

Отмечается, что в случае закрытия производства в Великобритании компания может перевести его в США, Китай или другие страны Европы.

Ранее сообщалось, что граждане ЕС должны будут предоставить сведения о себе и заплатить £65, чтобы остаться на территории Соединённого Королевства после брексита.