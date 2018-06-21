Мэй выступила за продолжение противостояния «недружественным действиям России»

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Великобритания продолжит противостоять «недружественным действиям России», однако выступает за диалог НАТО с Москвой. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе пресс-конференции.
Мэй выступила за продолжение противостояния «недружественным действиям России»

    «Мы будем оставаться на переднем крае в противостоянии недружественным действиям России и злоупотреблениям правилами международной системы. Мы по-прежнему привержены концепции НАТО по сдерживанию и обороне, которая подкреплялась бы периодическим содержательным диалогом с Россией», — заявила она.

    Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит попыток вести диалог с Россией и будет стараться наладить более тесные отношения с ней.

    Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс намерен активизировать диалог с Россией.

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