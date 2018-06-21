Мэй выступила за продолжение противостояния «недружественным действиям России»
«Мы будем оставаться на переднем крае в противостоянии недружественным действиям России и злоупотреблениям правилами международной системы. Мы по-прежнему привержены концепции НАТО по сдерживанию и обороне, которая подкреплялась бы периодическим содержательным диалогом с Россией», — заявила она.
WATCH LIVE: PM @Theresa_May holds a press conference with NATO Secretary General @jensstoltenberghttps://t.co/XrVT1aEFGT— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 21 июня 2018 г.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит попыток вести диалог с Россией и будет стараться наладить более тесные отношения с ней.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс намерен активизировать диалог с Россией.