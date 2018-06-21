Мэй выступила за продолжение противостояния «недружественным действиям России»

Великобритания продолжит противостоять «недружественным действиям России», однако выступает за диалог НАТО с Москвой. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе пресс-конференции.

«Мы будем оставаться на переднем крае в противостоянии недружественным действиям России и злоупотреблениям правилами международной системы. Мы по-прежнему привержены концепции НАТО по сдерживанию и обороне, которая подкреплялась бы периодическим содержательным диалогом с Россией», — заявила она.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что НАТО никогда не прекратит попыток вести диалог с Россией и будет стараться наладить более тесные отношения с ней.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс намерен активизировать диалог с Россией.