Эксперт прокомментировал призыв Лаврова к мировому сообществу

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Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв главы МИД России Сергея Лаврова к мировому сообществу.
Эксперт прокомментировал призыв Лаврова к мировому сообществу
  • Reuters

«Россия набирает влияние в современном мире, и даже США и Европа признают: без Москвы глобальные вопросы решить не удастся», — заявил эксперт.

По его словам, Москва проводит международную политику в противовес Вашингтону, и эта политика конструктивна, поскольку Россия всегда выступает за диалог и сотрудничество.

«А в одностороннем порядке высылкой дипломатов, санкциями и обвинениями атмосфера доверия и созидания не создаётся», — отметил Почта.

Ранее Лавров на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал мир решать проблемы сообща, а не действуя через конъюнктурные подходы.

Также руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост рейтинга Трампа.

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