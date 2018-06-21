Эксперт прокомментировал призыв Лаврова к мировому сообществу

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал призыв главы МИД России Сергея Лаврова к мировому сообществу.

«Россия набирает влияние в современном мире, и даже США и Европа признают: без Москвы глобальные вопросы решить не удастся», — заявил эксперт.

По его словам, Москва проводит международную политику в противовес Вашингтону, и эта политика конструктивна, поскольку Россия всегда выступает за диалог и сотрудничество.

«А в одностороннем порядке высылкой дипломатов, санкциями и обвинениями атмосфера доверия и созидания не создаётся», — отметил Почта.

Ранее Лавров на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал мир решать проблемы сообща, а не действуя через конъюнктурные подходы.

Также руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал рост рейтинга Трампа.