В Госдепе обвинили Дамаск в нанесении ударов в зоне деэскалации на юго-западе Сирии
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«Соединённые Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями об активизации операций сирийского режима на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации, заключённой между США, Иорданией и Российской Федерацией в прошлом году», — говорится в сообщении.
Как утверждают в Госдепе, «сирийские военные нарушили зону деэскалации на юго-западе и начали наносить воздушные, артиллерийские и ракетные удары».
В сообщении отмечается, что США «предупреждают» Россию и сирийские власти о серьёзных последствиях этих нарушений.
Также в Госдепе призвали Россию повлиять на Дамаск, чтобы предотвратить дальнейшие действия в зоне деэскалации на юго-западе страны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили урегулирование ситуации в Сирии.