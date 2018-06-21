В Госдепе обвинили Дамаск в нанесении ударов в зоне деэскалации на юго-западе Сирии

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В Госдепартаменте США заявили об обеспокоенности сообщениями о том, что сирийская армия якобы активизировала операции на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хезер Науэрт.
В Госдепе обвинили Дамаск в нанесении ударов в зоне деэскалации на юго-западе Сирии
  • © Ammar Safarjalani
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«Соединённые Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены сообщениями об активизации операций сирийского режима на юго-западе Сирии в границах зоны деэскалации, заключённой между США, Иорданией и Российской Федерацией в прошлом году», — говорится в сообщении

Как утверждают в Госдепе, «сирийские военные нарушили зону деэскалации на юго-западе и начали наносить воздушные, артиллерийские и ракетные удары».

В сообщении отмечается, что США «предупреждают» Россию и сирийские власти о серьёзных последствиях этих нарушений.

Также в Госдепе призвали Россию повлиять на Дамаск, чтобы предотвратить дальнейшие действия в зоне деэскалации на юго-западе страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили урегулирование ситуации в Сирии.

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